Порошенко провів телефонну розмову з Путіним

Порошенко закликав Путіна звільнити українських заручників

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

"Президент України закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини мінських домовленостей.

"Було також наголошено на важливості активізації роботи в Нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання Мінська.", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше аналогічну телефонну розмову з Путіним Порошенко провів 9 червня 2018 року. У ході розмови обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів.