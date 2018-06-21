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По Україні оголошено штормове попередження на 22 червня

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 15:57
Ілюстративне фото (PxHere)
Ілюстративне фото (PxHere)

Завтра в Україні очікуються грози, місцями град та шквали 17-22 м/с

По Україні оголошено штормове попередження на завтра, 22 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометцентру.

"22 червня вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирської, Київської, Вінницької та Черкаської областей сильні зливи", - йдеться у повідомленні.

 

ШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ на 22 червня 22 червня вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та...

Опубліковано Український гідрометцентр 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки. 

Крім того, завтра вдень у Києві очікуються грози, шквали 17-22 м/с.

Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +34
Теги публікації: Гідрометцентр, Штормовое предупреждение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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