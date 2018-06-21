По Україні оголошено штормове попередження на 22 червня

Завтра в Україні очікуються грози, місцями град та шквали 17-22 м/с

По Україні оголошено штормове попередження на завтра, 22 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометцентру.

"22 червня вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей грози, місцями град та шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирської, Київської, Вінницької та Черкаської областей сильні зливи", - йдеться у повідомленні.

ШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ на 22 червня 22 червня вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та... Опубліковано Український гідрометцентр 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки.

Крім того, завтра вдень у Києві очікуються грози, шквали 17-22 м/с.