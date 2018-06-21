У Сенцова проблеми з нирками та серцем, - Денісова

Сенцова у колонії відвідав його адвокат

Український політв'язень Олег Сенцов, незаконно утримуваний у російській колонії, наразі знаходиться у медчастині, у нього проблеми з нирками та серцем. Про це український омбудсмен Людмила Денісова написала у Facebook.

"Тільки-но поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. В нього - проблеми із нирками та серцем. Олег п'є 3,5 літри води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри", - написала вона.

Крім того, Денісова повідомила, що на 26-й день голодування в Сенцова сталася криза і його госпіталізували за межі колонії й хотіли примусово нагодувати, але він відмовився. Після цього лікарі попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування.

Адвокат Сенцова зазначив, що подібна криза може повторитися в будь-який момент.

Тільки-но поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег... Опубліковано Людмилою Денісовою 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова ініціює звернення до ЄСПЛ з приводу порушення прав Сенцова.