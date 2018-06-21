Рада схвалила закон про нацбезпеку

Законопроект у другому читанні підтримали 248 нардепів

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №8068 "Про національну безпеку", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 248 нардепів.

Зміст закону

Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони.

У законопроекті закріплено річний обсяг фінансування сектора безпеки і оборони - він повинен становити не менше 5% запланованого обсягу ВВП, з яких не менше 3% - на фінансування сил оборони.

Крім того, згідно з проектом закону, вже з 1 січня 2019 року міністр оборони України повинен бути призначений із числа цивільних осіб, як і його заступники. Зміни торкнуться і посад командувача Збройних сил України та голови Генерального штабу, з 1 січня 2021 року вони мають бути розділені.

Проектом передбачено створення парламентського комітету з нагляду за діяльністю спеціальних правоохоронних органів, органів з правоохоронними функціями.

Повноваження СБУ

У законі, зокрема, уточнено функціонал Служби безпеки України. Так, визначається, що СБУ є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку, здійснюючи з неухильним дотриманням прав і свобод людини і громадянина:

протидію розвідувально-підривній діяльності проти України;

боротьбу з тероризмом;

контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, об’єктів критичної інфраструктури;

охорону державної таємниці.

СБУ підпорядковується президентові України та підконтрольна Раді. СБУ очолює голова Служби безпеки України, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною радою за поданням президента України. Голова Служби безпеки України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Голова СБУ щорічно подає ВР звіт про діяльність Служби безпеки України.

Повноваження Служби безпеки України визначаються законодавством України.

Розвідувальні органи України

У законі дано визначення поняття "розвідувальні органи України" - державні органи або структурні підрозділи у їх складі, уповноважені законом здійснювати розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

Розвідувальні органи як суб'єкти забезпечення національної безпеки і оборони України беруть участь у формуванні і реалізації державної політики з питань національної безпеки і оборони у визначених законодавством сферах. Повноваження розвідувальних органів визначаються законодавством України.

Пріоритетні завдання розвідувальним органам визначаються президентом України.

Президент може створювати координаційний орган з питань розвідувальної діяльності відповідно до статті 106 Конституції України.

Нагадаємо, у квітні парламент ухвалив у першому читанні законопроект про нацбезпеку України (№8068). Таке рішення підтримали 265 нардепів.

Представники посольства США, Європейського союзу і представництва НАТО підтримали доопрацьований до другого читання текст законопроекту "Про національну безпеку".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошував, що закон про національну безпеку необхідно прийняти на цьому парламентському тижні.