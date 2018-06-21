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Итоги дня: 21 июня

НовостиПрочее    21.06.2018 - 18:48

Порошенко провел телефонный разговор с Путиным


Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. "Президент Украины призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Сегодня украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что у Сенцова проблемы с почками и сердцем.
 

По Украине объявлено штормовое предупреждение

По Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 22 июня 2018 года. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Ночью в западной части Украины, днем и в большинстве северных и центральных областей - грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни.

 

Рада одобрила закон о нацбезопасности

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности". Документ поддержали 248 нардепов. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.
 

"Игровая зависимость - психическое расстройство": Супрун озвучила новую классификацию болезней

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун озвучила изменения в новой редакции Международной классификации болезней, которую опубликовала Всемирная организация здравоохранения. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11) - документ, над которым эксперты ВОЗ работали более десяти лет", - отметила она. По словам Супрун, это наиболее полный и систематизированный перечень известных и признанных доказательной медициной болезней и состояний. Классификация содержит около 55 000 уникальных кодов для характеристики травм, болезней и причин смертности. 
 

Фарион рассказала, как нужно вести себя с русскоговорящими

Бывший народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион призвала избивать русскоговорящих людей. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Фарион разгневал инцидент с пограничником, которому сломали челюсть в одном из мариупольских кафе."Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы", - написала Ирина Фарион.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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