Підсумки дня: 21 лютого

•На полігоні у Київській області травмувалися двоє військовослужбовців строкової служби у результаті підриву невідомого вибухового предмету

•Так звана "Донецька народна республіка" готова до прямого діалогу з українською владою. Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін

•Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що українська влада готує "провокацію" у Керченській протоці і намагається привернути до неї країни НАТО

•Служба безпеки України викрила механізм підкупу виборців і впливу Росії на результати майбутнього голосування на виборах президента України. СБУ опублікувала відео переговорів зловмисників

•Кабінет міністрів ухвалив оновлений порядок виїзду дітей за кордон

•Президент України Петро Порошенко поставив на місце рупора Кремля Валентина Богданова під час свого візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН

•Популярне курортне місто Скадовськ, яке знаходиться у Джарилгацькій затоці, може повністю піти під воду. Спеціалісти б'ють на сполох

•Український транспортний літак Ан-132 продемонстрував в Індії в Бангалорі на військовій виставці Aero India-2019 фігури вищого пілотажу, які "по плечу" тільки спортивним або військовим літакам

•91-я церемонія Оскар пройде в Лос-Анджелесі вже цієї неділі. Шорт-лист премії оголосили в січні, і вибір кіноакадеміків в деяких категоріях був несподіваним