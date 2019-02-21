Кабмін ухвалив оновлений порядок виїзду дітей за кордон

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У постанові встановлюються додаткові вимоги для сімей іноземців, які прийматимуть у себе дітей на відпочинок та оздоровлення

Кабінет міністрів ухвалив оновлений порядок виїзду дітей за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

Документом визначається перелік документів для отримання згоди на виїзд груп за кордон на відпочинок та оздоровлення (окремо для дітей, які мають батьків, та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування).

Також передбачено:

подання організаторами маршрутів переміщення груп від інтернатів до місця збору та місця перебування;

супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на шляху прямування;

забезпечення дітей харчуванням та побутовими зручностями під час транзитних зупинок та перельоту;

надання організаторами програм перебування дітей за кордоном з обов’язковим зазначенням групових та індивідуальних заходів (екскурсії, поїздки, розважальні програми).

Крім того, у постанові встановлюються додаткові вимоги для сімей іноземців, які прийматимуть у себе дітей на відпочинок та оздоровлення (наявність дозвільних документів щодо відсутності у членів сімей судимості, алко- та наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, а також гарантії повернення дітей в Україну).

Нагадаємо, 28 серпня 2018 року набув чинності закон про зміну порядку вивезення дітей за кордон - №2475-VIII "Про внесення змін до деяких актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту дитини на належне утримання".

Як писало РБК-Україна раніше, у липні минулого року почали діяти зміни в рамках другого пакету законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває", які дозволяють виїжджати за кордон з дитиною одному з батьків без дозволу іншої сторони.

Додамо, у кінці серпня змінилися правила перевезення дітей на тимчасово окуповану територію України на Донбасі.