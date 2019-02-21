Кабмін ухвалив оновлений порядок виїзду дітей за кордон

У постанові встановлюються додаткові вимоги для сімей іноземців, які прийматимуть у себе дітей на відпочинок та оздоровлення
Кабінет міністрів ухвалив оновлений порядок виїзду дітей за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.
Документом визначається перелік документів для отримання згоди на виїзд груп за кордон на відпочинок та оздоровлення (окремо для дітей, які мають батьків, та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування).
Також передбачено:
Крім того, у постанові встановлюються додаткові вимоги для сімей іноземців, які прийматимуть у себе дітей на відпочинок та оздоровлення (наявність дозвільних документів щодо відсутності у членів сімей судимості, алко- та наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, а також гарантії повернення дітей в Україну).
Нагадаємо, 28 серпня 2018 року набув чинності закон про зміну порядку вивезення дітей за кордон - №2475-VIII "Про внесення змін до деяких актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту дитини на належне утримання".
Як писало РБК-Україна раніше, у липні минулого року почали діяти зміни в рамках другого пакету законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває", які дозволяють виїжджати за кордон з дитиною одному з батьків без дозволу іншої сторони.
Додамо, у кінці серпня змінилися правила перевезення дітей на тимчасово окуповану територію України на Донбасі.