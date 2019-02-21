Ватажок "ДНР" готовий до прямого діалогу з українською владою

Фото: Денис Пушилін (facebook.com/Денис Пушилін)

Пушилін готовий до діалогу для "досягнення миру на Донбасі"

Так звана "Донецька народна республіка" готова до прямого діалогу з українською владою. Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, "ДНР" послідовно виступає за продовження переговорів у Мінську і підтримує українських опозиційних політиків у питанні прямих переговорів.

"Висловлюємо готовність до прямого діалогу з Києвом. Відповідально заявляємо про готовність до досягнення миру в Україні та на Донбасі", - заявив Пушилін.

Він також звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, які виступають гарантами мінських угод, з проханням вплинути на українського лідера Петра Порошенка та сприяти організації "прямих і продуктивних переговорів".

Зазначимо, що прямі переговори є однією з вимог мінських угод.

Нагадаємо, німецький канцлер Ангела Меркель на Мюнхенській конференції з безпеки заявила, ситуація на Донбасі далека від повного врегулювання.

Крім того, повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і російський лідер Володимир Путін домовилися продовжити роботу в нормандському форматі.