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На полігоні у Київській області стався вибух, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 17:57
На полігоні у Київській області стався вибух, є постраждалі
Ілюстративне фото (facebook.com pressjfo.news)

Військових госпіталізували

На полігоні у Київській області травмувалися двоє військовослужбовців строкової служби у результаті підриву невідомого вибухового предмету. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил.

Військових госпіталізували.

На полігоні у Київській області стався вибух, є постраждалі

"Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони та надано кваліфіковану медичну допомогу. Зараз їх життю загроз немає", - зазначається у повідомленні.

Вказано, що попередні причини вибуху - особисте порушення заходів безпеки. За фактом призначене службове розслідування.

"Попередні причини надзвичайної події - особисте порушення заходів безпеки. За даним фактом призначено службове розслідування. Хочемо вкотре наголосити не чіпати невідомі та підозрілі предмети на військових полігонах. Це несе небезпеку!" - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненському загальновійськовому полігоні в листопаді 2018 року відбувся вибух, у результаті якого поранення отримав один військовий.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2018-го в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вибухнув міномет "Молот", в результаті чого постраждали троє військових.

Додамо, в липні минулого року розрив міномета на військовому полігоні стався у Рівненській області. В результаті загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення.

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