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Лавров заявив, що Україна готує нову провокацію" у Керченській протоці

Новини » Політика    21.02.2019 - 16:08
Лавров заявив, що Україна готує нову провокацію" у Керченській протоці
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Він заявив, що Україна "намагається привернути до провокації країни НАТО"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що українська влада готує "провокацію" у Керченській протоці і намагається привернути до неї країни НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Зараз вони готують черговий прорив з порушенням правил проходження цієї складної акваторії. Зараз вони готують незаконну спробу прориву без всяких запитів, без дотримання заходів безпеки, без лоцманів. Причому, як мені сказали, опитують країни НАТО із запрошенням направити своїх представників на ці кораблі для того, щоб разом з НАТО прориватися через Керченську протоку".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що РФ не змусить Україну відмовитися від проходу через Керченську протоку.

Додамо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов розповів про те, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку. Україна пропонує міжнародним партнерам взяти участь у проході з українських чорноморських портів в українські порти на Азовському узбережжі. Однак він зазначив, що зазначена ініціатива поки не отримала відповіді.

Нещодавно плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, увійшли в акваторію Чорного моря.

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