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СБУ опублікувала запис переговорів про спроби втручання у вибори

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 15:19
СБУ опублікувала запис переговорів про спроби втручання у вибори
Фото: Віктор Кононенко (ssu.gov.ua)

СБУ викрила механізм підкупу виборців і впливу Росії на результати виборів в Україні

Служба безпеки України викрила механізм підкупу виборців і впливу Росії на результати майбутнього голосування на виборах президента України. СБУ опублікувала відео переговорів зловмисників.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для реалізації протиправного умислу використовувалися гроші, отримані незаконним шляхом. Реалізація проекту передбачала формування у виборчих округах так званої "піраміди": керівник сектора - старший виборчої дільниці - "десятки" - "двадцятки", які повинні забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата.

Керівники так званих "польових штабів", серед яких громадяни РФ, України та іноземці, які довгий час працювали в РФ, здійснювали організацію виборчих компаній провладних кандидатів і партій. Обсяги фінансування мережі в різних регіонах були чітко розраховані відповідно до кількості виборців, розмірів округів і чисельності дільничних комісій. До матеріалів справи також була залучена заява одного з народних депутатів України, до якого зверталися фальсифікатори. Зараз СБУ спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводить десятки обшуків в учасників угруповання.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що викритої Службою безпеки України пірамідою з підкупу виборців на виборах 2019 керував нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль. Додамо, Кононенко підкреслив, що підозрюваний не є кандидатом в президенти. Крім того, в реалізації плану по втручанню в вибори брали участь громадяни Росії, зокрема, колишня довірена особа російського політика Володимира Жириновського.

 

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