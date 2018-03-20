Підсумки дня: 20 березня

Верховна Рада заборонила носіння зброї в будівлі парламенту



Верховна Рада України прийняла законопроект № 8155 "Про внесення змін до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що забороняє входити в парламент зі зброєю. Забороні підлягають усі види зброї і боєприпасів, а також імітаційне та навчальний озброєння. За законопроект проголосували 263 нардепа



Наєв назвав головну відмінність операції Об'єднаних сил від АТО



Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв назвав головну відмінність операції Об'єднаних сил від антитерористичної операції. "Якщо раніше антитерористична операція проходила під загальним керівництвом Антитерористичного центру СБУ, зараз операція Об'єднаних сил проходить під стратегічним керівництвом Генерального штабу Збройних сил України", - повідомив він. Крім того, Наєв зазначив, що від цього залежать й інші питання щодо проведення операції. Також командувач Об'єднаних сил заявив, що буде розмовляти з бойовиками "мовою військової сили".

Синоптики оголосили штормове попередження



Внаслідок негоди в Україні до кінця доби у вівторок, 20 березня, державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" з посиланням на дані Укргідрометцентру оголошує штормове попередження. В окремих областях очікуються сильний сніг та хуртовина.

В мережі розповіли про загрози колекторів відрубати руку дитині



Колектори погрозами намагалися "вибити" борг у киянки. При цьому невідомі відкрито визнали, що займаються здирництвом. Жінці зателефонували невідомі і почали погрожувати її дитині, якщо вона не виплатить борг свого родича.

Савченко посміялася над депутатами (відео)

Народний депутат України Надія Савченко знялася у ролику на тему "підриву" Верховної Ради. 16-секундний ролик активно поширюється в соціальних мережах. Судячи з усього, творці відеоролика вирішили обіграти обвинувачення, які висунув на адресу Савченко генпрокурор Юрій Луценко.