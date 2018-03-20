Наєв назвав головну відмінність операції Об'єднаних сил від АТО

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв назвав головну відмінність операції Об'єднаних сил від антитерористичної операції. Про це Наєв повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Головні відмінності (операції Об'єднаних сил від АТО, - ред.) - в підпорядкованості. Якщо раніше антитерористична операція проходила під загальним керівництвом Антитерористичного центру СБУ, зараз операція Об'єднаних сил проходить під стратегічним керівництвом Генерального штабу Збройних сил України", - повідомив він.

Крім того, Наєв зазначив, що від цього залежать й інші питання щодо проведення операції.

"Відповідно, від цього йде й інше питання, пов'язане з управлінням, відповідальністю, з оперативними та тактичними завданнями, які потрібно послідовно виконати, щоб, як я зазначав раніше, досягти оперативної мети операції", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Наєв заявив, що не має ні повноважень, ні бажання встановлювати контакт з ватажками бойовиків на Донбасі.