Верховна Рада заборонила носіння зброї в будівлі парламенту

Верховна Рада України прийняла законопроект № 8155 "Про внесення змін до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що забороняє входити в парламент зі зброєю. За зазначений законопроект проголосували 263 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом передбачається заборонити носіння зброї в будівлях, де працює парламент, уряд президент України, а також інші органи державної влади. При цьому право носіння зброї залишається за співробітниками державної охорони і відомств, що забезпечують безпеку в зазначених будівлях.

Забороні підлягають усі види зброї і боєприпасів, а також імітаційне та навчальний озброєння.

Суб'єктам, які здійснюють охорону органів державної влади надані відповідні повноваження для забезпечення режиму безпеки, передбаченого для таких органів.

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, для контролю наявності в осіб, у тому числі народних депутатів заборонених до пронесення предметів, пропонується перевіряти всіх відвідувачів за допомогою металевих рамкових металодетекторів.

"Народний депутат, незважаючи на свій статус, проходить крізь рамку на вході до парламенту, - ред.) і якщо рамка показує, що у нього є зброя, він мусив його залишити в сейфах на вході, які перебувають під наглядом представників УДО і тільки після цього може заходити в парламент", - зазначив Парубій вчора в ході брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.

Нагадаємо, необхідність прийняття такого законопроекту назріла після того, як у народного депутата Надії Савченко в особистій сумці були виявлені дві бойові гранати.