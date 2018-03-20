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Негода в Україні: синоптики оголосили штормове попередження

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 16:23
Фото: снігопад (facebook.com MNSKHERSON)
Фото: снігопад (facebook.com MNSKHERSON)

На дорогах країни очікується ожеледиця 20 і 21 березня

Внаслідок негоди в Україні до кінця доби у вівторок, 20 березня, державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" з посиланням на дані Укргідрометцентру оголошує штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

"До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях ожеледь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у середу, 21 березня, вночі та вранці у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Сумській областях очікується сильний сніг, хуртовини.

У південних, центральних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, на Приазов' ї місцями 25-28 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

 

Штормове попередження До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та...

Опубліковано Укравтодор 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації під час сходження криги і пропуску повеней.

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, гололедица
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