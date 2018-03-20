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Командувач Об'єднаних сил заявив, що буде розмовляти з бойовиками "мовою військової сили"

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 13:20
Фото: Сергій Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)
Фото: Сергій Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)

У Наєва немає повноважень встановлювати контакт з ватажками бойовиків

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що не має ні повноважень, ні бажання встановлювати контакт з ватажками бойовиків на Донбасі. Про це Наєв розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"В мене немає таких важелів і повноважень. Але, насамперед, у мене немає жодного бажання встановлювати будь-який контакт з ватажками терористичних організацій. Вони є терористами, а з терористами я, як військовий керівник, можу розмовляти лише добре відомою мені мовою. Мовою військової сили. З цього й будуть виходити будь-які відносини з ними", - зазначив він, відповідаючи на питання, щодо то, что буде він брати участь у процесах політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, Наєв прокоментував роботу у мінському процесі.

"Що стосується інших питань, зокрема, мінського процесу - там є визначені політичні фігури України, вони цим займаються, і дай Бог їм успіху в тому напрямку", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 березня президент України Петро Порошенко в ході візиту у Луганську область представив командувача Об’єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва

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Теги: Донбас, Генштаб, Новини АТО
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