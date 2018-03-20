Итоги дня: 20 марта

Верховная Рада запретила ношение оружия в здании парламента



Верховная Рада Украины приняла законопроект № 8155 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", запрещающий входить в парламент с оружием. Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение. За законопроект проголосовали 263 нардепа.

Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от АТО



Командующий Объединенных сил Сергей Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от антитеррористической операции. "Если ранее антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - сообщил он. Кроме того, Наев отметил, что от этого зависят и другие вопросы, касающиеся проведения операции. Также командующий Объединенных сил заявил, что будет разговаривать с боевиками "на языке военной силы".

Синоптики объявили штормовое предупреждение



Вследствие непогоды в Украине до конца суток во вторник, 20 марта, государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" со ссылкой на данные Укргидрометцентра объявляет штормовое предупреждение. В отдельных областях ожидается сильный снег и метели.

В сети рассказали об угрозах коллекторов отрубить руку ребенку



Коллекторы угрозами пытались "выбить" долг у киевлянки. При этом неизвестные открыто признали, что занимаются вымогательством. Женщине позвонили неизвестные и начали угрожать ее ребенку, если она не выплатит долг своего родственника.

Савченко посмеялась над депутатами (видео)



Народный депутат Украины Надежда Савченко снялась в ролике на тему "подрыва" Верховной Рады. 16-секундный ролик активно распространяется в социальных сетях. Судя по всему, создатели видеоролика решили обыграть обвинения, которые выдвинул в адрес Савченко генпрокурор Юрий Луценко.