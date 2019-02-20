ru
ua

Підсумки дня: 20 лютого


•Президент Петр Порошенко допускает, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну против Украины 

•В Украине сегодня, 20 февраля 2019 года, чтят память Героев Небесной сотни, погибших во время расстрелов на Майдане в ходе Революции Достоинства

Опубликован закон об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО

•Отставной американский дипломат, экс-куратор политики санкций в Государственном департаменте США Дэниэл Фрид рассказал, какими могут быть новые санкции США против России

•В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания

•Согласно информации на сайте Интерпола, по просьбе правоохранительных органов Израиля бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского объявили в розыск

•265 человек могут остаться без работы из-за возможного закрытия больницы в Днепре

•В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание

•В ночь с 24-го на 25 февраля состоится церемония вручения Оскар 2019. Самое ожидаемое и обсуждаемое событие мира кино ежегодно привлекает внимание своими сюрпризами, и 91-я церемония не станет исключением

За добу на Донбасі поранено одного українського військового МАГАТЕ може перевірити ядерні об'єкти КНДР
Читати всі новини