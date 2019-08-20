Підсумки дня: 20 серпня

Колаж РБК-Україна
Україна посилила радіаційний контроль, заарештовано власника "Токіо Стар" та інші новини
- Радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності після вибуху ракети під Северодвінськом(Російська Федерація)
- Колишнього главу НКРЕКП Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук
- Київський районний суд Одеси заарештував власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного через смертельну пожежу, що забрала життя 9 осіб
- Політична партія "Голос" Святослава Вакарчука відмовляється від посади віце-спікера у Верховній раді нового скликання
- Співробітники приватної та муніципальної охоронної фірми влаштували перестрілку біля станції метро "Голосіївська" в Києві
- Скандальний Олександр Башенко, що нахамив чемпіонці, на позачерговій конференції федерації велосипедного спорту України був звільнений з поста президента організації
- Президент України Володимир Зеленський заявив про своє бажання скасувати оплату комунальних послуг для малозабезпечених пенсіонерів, які досягли 70 років. Як ця "економічна модель" почне працювати на ділі, розповіли експерти
- За два тижні стартує новий навчальний рік. Детально про те, як педагоги і батьки відгукуються про "Нову українську школу", а також, що зміниться для учнів у новому навчальному році – у матеріалі РБК-Україна
- Олена Зеленська, яка разом з чоловіком багато подорожує, в цей раз приймала гостей вдома, в Києві. Перша леді поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram серією кадрів, що доповнила емоційної підписом (фото)
- Синоптик Наталка Діденко також повідомила радісну новину, для тих, хто погано переносить літню спеку. Вже з 22 серпня очікується зниження температури спочатку на Заході, а 23 серпня прохолода дійде і до північних областей