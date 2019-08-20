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Підсумки дня: 20 серпня

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Колаж РБК-Україна

Україна посилила радіаційний контроль, заарештовано власника "Токіо Стар" та інші новини

На Донбасі у неділю загинув український військовий Санкції щодо РФ стимулюють виробництво українських добрив, - радник Зеленського
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