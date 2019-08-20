Партія Вакарчука відмовилася від посади віце-спікера

Фото: партія "Голос" (РБК-Україна)

"Голос" не претендує на посаду в керівництві парламенту

Політична партія "Голос" Святослава Вакарчука відмовляється від посади віце-спікера у Верховній раді нового скликання. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник глави партії Ярослав Юрчишин.

За його словами, партія готова поступитися цю посаду іншим поличитеским силам.

"Це політична посада. Ми професійний список людей, які можуть себе показати на позиціях керівників комітетів. Тому ми готові поступитися цю позицію іншим політичним силам ", - уточнив він.

Раніше в "Голосі" заявили, що готові очолити комітети з питань правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини та реінтеграції окупованих територій, а також регламентний комітет.

Зазначимо, Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів у Раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков припустив, щоб народні дупутаты обрали одного з кандидатів на посаду віце-спікера Верховної ради IX скликання з опозиційних фракцій. За його словами, було б коректно, якби опозиція визначила, хто яку позицію буде претендувати.