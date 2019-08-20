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Вовка оголосили в міжнародний розшук

Новини » Політика    20.08.2019 - 18:47
Вовка оголосили в міжнародний розшук
Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

Екс-главу НКРЕКП оголосили в міжнародний розшук

Колишнього главу Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу САП.

Як зазначили у відомстві, враховуючи те, що підозрюваний перебуває за межами України і не з'являється на виклик слідчих, він був оголошений у міжнародний розшук.

За словами адвоката Дмитра Вовка, він знаходиться зараз на навчанні в Гарварді.

Нагадаємо, 8 серпня Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-главі НКРЕКП Дмитра Вовка, причетному до введення так званої формули "Роттердам+". Його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків.

Зазначимо, що Солом'янський райсуд Києва відмовився заочно заарештовувати колишнього главу НКРЕКП Дмитра Вовка, причетному до введення так званої формули "Роттердам+".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 червня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив головою Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) раніше ісполняющего обов'язки голови Дмитра Вовка. Пізніше 30 травня 2018 року Порошенко звільнив його з цієї посади.

Крім того, 13 квітня 2018 року конкурсна комісія по відбору нових членів НКРЕКП не допустила трьох претендентів, в тому числі і чинного голови НКРЭКУ Дмитра Вовка до участі в конкурсі через невідповідність нормі закону про досвід в 5 років у сфері енергетики. При цьому заявникам, яким відмовили в участі, надали можливість протягом двох робочих днів надати додаткові підтвердження достатнього досвіду у сфері енергетики, як передбачено порядком проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена НКРЭКУ.

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