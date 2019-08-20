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Президент федерації велоспорту України звільнений з поста

Новини » Спорт    20.08.2019 - 16:34
Президент федерації велоспорту України звільнений з поста
Фото: Олександр Башенко (velosport.org.ua)

Він отримав популярність після скандалу з чемпіонкою Європейських ігор Ганною Соловей

Олександр Башенко на позачерговій конференції федерації велосипедного спорту України був звільнений з поста президента організації. Про це повідомив спортивний юрист Юрій Юрченко в Facebook.

Хто стане новим президентом федерації поки невідомо. Башенко очолював федерацію з 2015 року.

Він отримав популярність після скандалу з чемпіонкою Європейських ігор Ганною Соловей.

Спортсменці не сподобалося, що на сторінці Федерації велоспорту України в Facebook з її золотою медаллю на змаганнях привітали главу Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора, оскільки, за її словами, він не має до її успіху ніякого відношення. Вони вступили в публічну дискусію в Facebook під одним із записів в офіційній групі Федерації.

Для 27-річної спортсменки золото в Мінську стало другою медаллю на Європейських іграх. Чотири роки тому Соловей завоювала срібло на змаганнях в Баку.

Європейські ігри в Мінську проходили з 21 по 30 червня. Змагання стали частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 року, які пройдуть в Токіо.

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