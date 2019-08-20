Пожежа в Одесі: суд заарештував власника готелю "Токіо Стар"

Фото: Вадим Чорний на суді (dumskaya.net)

Через пожежі в Одесі заарештували власника готелю Вадима Чорного

Київський районний суд міста Одеси заарештував власника готелі "Токіо Стар" Вадима Чорного. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Як повідомляється, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Крім того, суддя Вадим Іванчук відмовив головному рабину півдня України Авроому Вольфу, який готовий був взяти на поруки підозрюваного.

Адвокати Чорного заявили, що мають намір оскаржити запобіжний захід Іванчука в апеляції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі 17 серпня в готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб. Власнику готелю Вадима Чорного поліція повідомила про підозру. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Відзначимо, за документами будівля готелю "Токіо Стар" значилося як "складські приміщення". Щодо видачі дозволів готелю можуть відкрити кримінальну виробництво.

Крім того, на тлі пожежі в Одесі, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України посилило норми пожежної безпеки для готелів, які набудуть чинності з 1 жовтня.

Згідно з новими нормами, готелі повинні бути обладнані системами протипожежного захисту згідно з державними будівельними нормами "Системи протипожежного захисту".