ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна посилила радіаційний моніторинг після вибуху в Росії

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 16:46
Україна посилила радіаційний моніторинг після вибуху в Росії
Ілюстративне фото (УНІАН)

До замірювання підключили станції п'яти областей

Радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності після вибуху ракети під Северодвінськом (Російська Федерація). Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у України у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, до режиму почащених вимірювань були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, а після проведення додаткового прогнозування 12 серпня - Одеської області.

"Результати радіометричних вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін через надзвичайну ситуацію, що виникла в акваторії Білого моря поблизу населеного пункту Ньонокса Архангельської області (Російська Федерація)", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі заявили, що за прогнозними даними радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охоплювати територію її східних та південно-східних областей.

Україна посилила радіаційний моніторинг після вибуху в Росії

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвиробу". За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

Однак Росія припинила передавати дані щодо радіаційного фону зі своїх станцій. Це підсилює занепокоєння у світі щодо справжніх масштабів катастрофи в Архангельській області.

Вибух у Сєвєродвінську: у РФ 4 станції моніторингу припинили передачу даних В Афганістані внаслідок низки вибухів поранено десятки людей
Новини України ДСНСракетаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся