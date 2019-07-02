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Підсумки дня: 2 липня


  • Спікер Верховної ради Андрій Парубій відкликав своє запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергові вибори в Раду 
  • У Чугуєві Харківської області впав навчально-тренувальний літак L-39 під час виконання практичних польотів курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба
  • У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду 
  • Росія вдруге скликає засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон 
  • Прем'єр-міністр Гонконга Керрі Лем у вівторок, 2 липня, заявила про відмову від закону про екстрадицію, що викликав протести
  • Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Міністерству внутрішніх справ Росії підготувати пропозиції щодо надання додаткових преференцій громадянам України, які бажають отримати російське громадянство 
  • Міністерство закордонних справ України на час "політичного відпустки" Павла Клімкіна очолить його заступник з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль 
  • У Росії 1 липня при пожежі на глибоководному апараті Міністерства оборони країни загинули 14 підводників
  • Ураган буквально за кілька хвилин наробив лиха в декількох районах Чернівецької і Рівненської областях (фото, відео)  
  • На одеських пляжах помічені небезпечні скати-хвостоколи. Отруйних риб зняв на відео один з відпочиваючих на пляжі "Дельфін" 
  • Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній сукні від Alexander McQueen (фото) 
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