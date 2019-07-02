02.07.2019 - 18:46
Підсумки дня: 2 липня
Спікер Верховної ради Андрій Парубій
відкликав своє запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергові вибори в Раду У Чугуєві Харківської області
впав навчально-тренувальний літак L-39 під час виконання практичних польотів курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія (ЦВК)
зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду Росія вдруге
скликає засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон Прем'єр-міністр Гонконга Керрі Лем у вівторок, 2 липня, заявила про відмову
від закону про екстрадицію, що викликав протести Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Міністерству внутрішніх справ Росії
підготувати пропозиції щодо надання додаткових преференцій громадянам України, які бажають отримати російське громадянство Міністерство закордонних справ України на час "політичного відпустки" Павла Клімкіна
очолить його заступник з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль У Росії 1 липня при пожежі на глибоководному апараті Міністерства оборони країни
загинули 14 підводників
Ураган буквально за кілька хвилин наробив лиха в декількох районах Чернівецької і Рівненської областях (
фото, відео) На одеських пляжах помічені небезпечні скати-хвостоколи. Отруйних риб
зняв на відео один з відпочиваючих на пляжі "Дельфін" Кейт Міддлтон вийшла у світ
в розкішній сукні від Alexander McQueen (фото)
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