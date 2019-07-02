У МЗС назвали в. о. міністра на час відпустки Клімкіна

Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

З 3 липня в. о. міністра закордонних справ стане Олена Зеркаль

Міністерство закордонних справ України на час "політичного відпустки" Павла Клімкіна очолить його заступник з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

Як повідомляється, Зеркаль приступить до своїх обов'язків з середи, 3 липня.

"З завтрашнього дня міністр іде у відпустку. Починаючи з середи виконувати обов'язки міністра закордонних справ буде Олена Зеркаль. Але в даний час вона перебуває за кордоном у відрядженні. Через пару днів вона повернеться і візьме на себе керівництво міністерством", - заявила Зеленко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Павло Клімкін прийняв рішення піти у відпустку на після скандалу з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив главу МЗС Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним РФ ноту з українським полоненим морякам. "Я, президент України, нагадую всім, особливо пану Клімкіну, я в очі не бачив наш відповідь на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за необхідне обговорювати таке питання з президентом... Я не розумію, чому не порадившись зі мною міністр робить заяву від держави... Я хочу, щоб МЗС публічно пояснив позицію вам ", - заявив Зеленський.

Крім того, президент України Володимир Зеленський просить Раду негайно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Крім того, Зеленський наполягає на розгляді народними депутатами призначення главою МЗС України Вадим Пристайко.