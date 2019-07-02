Росія вдруге скликає Радбез ООН через український "мовний закон"

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Формальним приводом стало набрання законом чинності

Росія вдруге скликає засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон. Про це повідомив речник постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй (ООН) Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

Він повідомив, що делегація РФ повторно звернулася про обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН.

"Сьогодні під час погодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня", - написав Ніколенко.

За його словами, формальним приводом стало набрання законом чинності.

"Зі свого боку, Україна разом з партнерами використає засідання, щоби порушити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, насамперед звільнення українських моряків і політичних в’язнів, триваючі обстріли на Донбасі, в результаті яких продовжують гинути люди, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17", - додав він.

Раніше повідомлялося, що постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Володимир Єльченко направив голові Ради безпеки лист щодо "мовного закону".

РБК-Україна писало, що Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй більшістю голосів заблокував пропозицію Росії обговорити ухвалений Україною "мовний закон".