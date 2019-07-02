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У Харківській області впав навчальний літак

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 18:06
У Харківській області впав навчальний літак
Ілюстративне фото (facebook.com hnups)

Курсант, який виконував навчальний політ, встиг катапультуватися

У Чугуєві Харківської області впав навчально-тренувальний літак L-39 під час виконання практичних польотів курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Вказано, що літак впав у поле поблизу селища Старовірівка.

Зазначається, що курсант, який виконував навчальний політ, встиг катапультуватися.

За даними прес-служби ХНУ ім. Кожедуба після катапультування та приземлення курсант самостійно вийшов на зв’язок та повідомив, що ушкоджень не має, стан здоров’я задовільний. За пілотом екстрено виїхала група пошуковців.

Також вказано, що цей L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на державному підприємстві "Чугуївський авіаційний ремонтний завод" та в березні 2014-го року був переданий до частини.

Нагадаємо, 27 червня поблизу м. Кобеляки (Полтавська область) сталося падіння дельтаплана, в результаті чого загинули дві людини.

Як писало РБК-Україна, 23 червня у Полтавській області розбився літак АН-2, у результаті чого постраждали двоє людей.

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