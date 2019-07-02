Путін дав ще одне доручення щодо паспортів РФ для українців

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Відповідальним за доручення призначений міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Міністерству внутрішніх справ Росії підготувати пропозиції щодо надання додаткових преференцій громадянам України, які бажають отримати російське громадянство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне доручення на сайті Кремля.

Як повідомляється, відповідальним за дане доручення призначений міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.

"МВС Росії проаналізувати правозастосовну практику прийому до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку та за необхідності внести пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянства Російської Федерації, додаткових преференцій", - йдеться дорученні.

Дане доручення повинно бути виконано до 1 серпня.

Нагадаємо, Російська Федерація з 14 червня почала видачу паспортів жителям самопроголошеної "Донецької народної республіки". Повідомлялося, що на даний момент схвалені заяви на видачу паспортів для 1,2 тис. мешканців "ЛНР/ДНР". При цьому всього на розгляд надійшли матеріали від 12 тис. жителів ОРДЛО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Євросоюз планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації видачі російських паспортів жителям Донбасу.