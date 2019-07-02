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У Гонконзі відмовилися від закону про екстрадицію, який викликав протести

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 07:43
У Гонконзі відмовилися від закону про екстрадицію, який викликав протести
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com HongKongFP)

Законопроект більше не буде вноситися в Законодавчу раду

Прем'єр-міністр Гонконга Керрі Лем у вівторок, 2 липня, заявила про відмову від закону про екстрадицію, викликав протести. Про це пише Deutsche Welle.

Наголошується, що законопроект більше не буде вноситися в Законодавчу раду. Раніше прем'єр-міністр особисто вибачилася перед активістами через суперечності в законопроекті і підкреслила, що уряд не стане відновлювати його обговорення, так що він автоматично буде знятий з порядку денного в липні 2020 року.

Закон про екстрадицію дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними у якомусь злочині. До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материкового Китаю через підозри в упередженості суддів і широкого застосування тортур і страти.

Як відомо, висунення законопроекту урядом Гонконгу викликало численні демонстрації.

Нагадаємо, в Гонконзі 16 червня кілька тисяч чоловік вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам через скандального законопроекту про екстрадицію.

Вчора, 1 липня, протести посилилися. Демонстранти захопили будівлю місцевого парламенту. Поліція їх розігнала, застосувавши сльозогінний газ. Поранення отримали кілька людей.

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