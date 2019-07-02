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В РФ через пожежу на глибоководному апараті загинули 14 людей

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 16:42
В РФ через пожежу на глибоководному апараті загинули 14 людей
Ілюстративне фото (bastion-opk.ru)

Пожежа виникла під час проведення біометричних вимірювань

У Росії 1 липня при пожежі на глибоководному апараті Міністерства оборони країни загинули 14 підводників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське відомство.

Повідомляється, що пожежа виникла під час проведення біометричних вимірювань на науково-дослідному глибоководному апараті.

"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння", - заявили в Міноборони РФ.

За даними російського відомства, глибоководний апарат знаходиться в військово-морській базі Сєвєроморськ. На даний момент загоряння ліквідовано. Причини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Росії при посадці знову загорівся літак. За медичною допомогою після аварійної посадки Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в аеропорту Нижньоангарська звернувся 31 людина.

До цього в Махачкалі (Дагестан, Російська Федерація) стався вибух на нафтовому танкері, повідомлялося про не менш двох загиблих.

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