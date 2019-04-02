ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підсумки дня: 2 квітня

Новини » Інше    02.04.2019 - 19:13

Підсумки дня: 2 квітня

• Через політ кандидата у президенти України Юрія Бойка та нардепа Віктора Медведчука до Москви ДБР відкрило кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб

• Під час роботи з інженерно-технічного облаштування кордону з Румунією виникли сутички між прикордонниками та місцевими жителями (фото)

• Центральній виборчій комісії залишилося обробити кілька відсотків протоколів голосування, але переможці першого туру президентських виборів вже визначилися. Наступний тур - це боротьба за електорат кандидатів, які у другий тур не пройшли. Детальніше – у матеріалі РБК Україна

• Ізраїльські ВПС завдали у вівторок, 2 квітня, удар по сектору Газа після ескалації конфлікт Ізраїлю і сектора Газа

• Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин констатує зміну чинників, які сезонно впливають на курс гривні до долара

• Уляна Супрун висловила свою думку щодо платної медицини. Вона вважає, що приватний бізнес може нести користь для суспільства

• Володимир Зеленський нарвався на гостру критику з боку колишнього нардепа від ВО "Свобода" Ірини Фаріон за те, що у відеозверненні після першого туру президентських виборів 2019 російською мовою подякував своїм виборцям і команді

• Новий сезон серіалу "Свати" вийде в 2020 році.  Раніше заборонений в Україні серіал знову дозволили показувати в країні

• Українська збірна з художньої гімнастики здобула три нагороди на четвертому етапі Гран-прі у французькому місті Тьє

Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся