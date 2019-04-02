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У Закарпатській обл. сталися сутички між прикордонниками та місцевими жителями

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 16:09
У Закарпатській обл. сталися сутички між прикордонниками та місцевими жителями
 Фото: місце події (dpsu.gov.ua)

Місцеві жителі протестують через встановлення огорожі на кордоні

Під час роботи з інженерно-технічного облаштування кордону з Румунією виникли сутички між прикордонниками та місцевими жителями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

Як зазначається, прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону, щоб запобігти збільшенню кількості незаконних перетинів кордону. Відразу до місця проведення робіт прибула група молодиків, приблизно 40 чоловік з вимогою зупинити встановлення огорожі.

Повідомляється, що місцеві жителі намагалися усіляко заважати правоохоронцям та провокувати їх. Також до місця встановлення огорожі прибув сільський голова Ділового.

 Фото: місце події (dpsu.gov.ua)

На даний час прикордонники роботи продовжують встановлювати огорожу. Місцеві мешканці, демонструючи не погодження з представниками Держприкордонслужби також перекрили автомобільну дорогу сполученням "Рахів - Мукачеве".

На місце події викликали співробітників Національної поліції.

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники викрили одну з найбільших партій контрабандних тютюнових виробів.

РБК-Україна писало, що у Львівській області прикордонник помер від вогнепального поранення після того, як в нього вистрелив інший військовослужбовець, який перебував в прикордонному наряді. 

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