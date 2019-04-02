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Українські гімнастки здобули три нагороди на Гран-прі у Франції

Новини » Спорт    02.04.2019 - 16:47
Українські гімнастки здобули три нагороди на Гран-прі у Франції

Наші грації у групових вправах здобули два золота

Українська збірна з художньої гімнастики здобула три нагороди на четвертому етапі Гран-прі у французькому місті Тьє. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

В індивідуальних змаганнях лідер нашої збірної Влада Нікольченко завоювала бронзу у вправах з обручем. 

У групових вправах наші грації здобули два золота, вигравши у вправах з п'ятьма м'ячами, а також трьома обручами і двома парами булав.

Тепер з 5 по 7 квітня на представниць художньої гімнастики чекає етап Кубка світу в Італії.

Нагадаємо, українські гімнастки завоювали 4 медалі на Гран-прі в Ізраїлі.

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