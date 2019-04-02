Голова Ради НБУ дав прогноз курсу долара на 2019 рік

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Курс гривні все більше залежить від аграрного циклу та цін на сільськогосподарську продукцію

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин констатує зміну чинників, які сезонно впливають на курс гривні до долара. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Данилишин, за три перших місяці 2019 року гривня зміцнилася відносно долара на 1,8%

Він зазначив, що в цьому році з курсом складається ситуація, значною мірою не типова для кількох попередніх років. Зокрема відсутня тимчасова, але відчутна девальвація гривні, яка починалася в грудні і тривала більшу частину січня (2016-2018 роки), деколи зачіпаючи і лютий (в 2015 році).

"Ймовірно, ключову роль зіграло рівномірне витрачання коштів держбюджету в кінці року", - вважає він.

Данилишин відзначив, що в цьому році нерезиденти також активно вкладають в ОВДП. "За січень-березень 2019 року нерезиденти наростили свої вкладення в ОВДП в 3,2 рази (в вартісному вираженні - на 13,9 млрд грн). Як бачимо, політичні ризики не злякали зарубіжних фінансових "діячів". Високі ставки по ОВДП, на рівень яких впливає і зберігається на високому рівні облікова ставка НБУ, переважили політичні ризики", - додав він.

Голова Ради НБУ нагадав, що влітку минулого року активний продаж облігацій нерезидентами призвів до девальвації гривні.

"Втім, в найближчі кілька місяців скоріше не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку України", - вважає він.

По-перше, продовжиться експорт сільгосппродукції врожаю минулого року, який був рекордним. По-друге, починається сезонне підвищення попиту на продукцію і напівфабрикати з чорних металів. "Отже, приплив валюти від експортної виручки протягом весни прогнозується непоганий", - написав Данилишин.

Крім того, риторика керівництва основних центральних банків світу засвідчує, що підвищення ставок і посилення монетарної політики, швидше за все, не буде ні в США, ні у Великобританії, ні в зоні євро. "Тому ставлення фінансових спекулянтів до ринків, що розвиваються буде поліпшуватися. Значить, не варто чекати втечі з валют країн з ринками, що формуються", - написав голова Ради НБУ.

"Підводячи баланс між ризиками та перспективами гривні у часовій перспективі 3-6 місяців, схиляюся до того, що звична для кількох десятиліть ситуація, коли курс гривні знижувався восени, може змінитися новою, схожою на торішню - певна девальвація протягом другої половини літа зміниться зміцненням курсу нацвалюти на початку осені і його стабілізацією", - додав Данилишин.

На його думку, основним чинником буде експортна виручка від сільгосппродукції. "Україна все більше стає аграрною (і при цьому деіндустріалізованною) країною, тому і курс гривні все сильніше залежить від обсягу врожаю сільгосппродукції і світових цін на неї", - зазначив Данилишин.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Олег Чурій у лютому зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.