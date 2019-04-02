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Итоги дня: 2 апреля

Новости » Прочее    02.04.2019 - 19:13

Итоги дня: 2 апреля

• Из-за полета кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и нардепа Виктора Медведчука в Москву ГБР открыло уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб

• Во время работы по инженерно-технического обустройства границы с Румынией возникли стычки между пограничниками и местными жителями (фото)

• Центральной избирательной комиссии осталось обработать меньше процента протоколов голосования, но победители первого тура президенстких выборов уже определились. Следующий тур -  это борьба за электорат кандидатов, которые во второй тур не прошли. Подробнее – в материале РБК-Украина

• Израильские ВВС нанесли во вторник, 2 апреля, удар по сектору Газа после эскалации конфликта Израиля и сектора Газа

• Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин констатирует изменение факторов, которые сезоно влияют на курс гривны к доллару

• Уляна Супрун высказала свое мнение касательно платной медицины. Она считает, что частный бизнес может нести пользу для общества

• Владимир Зеленский нарвался на острую критику со стороны бывшего нардепа от ВО "Свобода" Ирины Фарион за то, что в видеообращении после первого тура президентских выборов 2019 на русском языке поблагодарил своих избирателей и команду (видео)

• Новый сезон сериала "Сваты" выйдет в 2020 году. Ранее запрещенные в Украине сериал снова разрешили показывать в стране

• Украинская сборная по художественной гимнастике завоевала три награды на четвертом этапе Гран-при во французском городе Тье

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