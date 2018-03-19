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Підсумки дня: 19 березня

НовиниІнше    19.03.2018 - 18:32

Путін знову став президентом, підраховані 99% голосів

За результатами підрахунку 99,75% бюлетенів на виборах в Російській Федерації (РФ) нинішній президент - Володимир Путін набрав більше 76,67% голосів. На другому місці за кількістю набраних голосів - Павло Грудінін, у якого 11,79%, на третьому Володимир Жириновський - 5,66%. У Ксенії Собчак - 1,67%, а у Григорія Явлінського - 1,04%. Верховна рада України може ухвалити проект постанови про невизнання легітимності виборів президента Російської Федерації. Також Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за вибори в Криму
 

Росія почала масштабні сухопутні навчання вздовж кордону з Україною і в Криму

Сьогодні, 19 березня Російська Федерація розпочала масштабні навчання на 19 полігонах, у тому числі в Криму та вздовж кордону з Україною. Як повідомляється, навчання протиракетної оборони, артилерії і танкових підрозділів почалися також в Абхазії, Північній і Південній Осетії.
 

Синоптик попередила про ускладнення погодних умов

В Україні знову очікуються снігопади і хуртовини. Завтра в Україну прийде черговий циклон. Погодні умови ускладняться в більшості областей.

 

У Cirque du Soleil під час шоу загинув акробат (відео 18+)

У США в Cirque du Soleil з висоти під час шоу впав акробат Янн Арно. Від отриманої травми він помер у лікарні. Арно виконував відносно нескладний трюк на кільцях, але несподівано він зісковзнув і впав з висоти.
 

50-річна киянка схудла на 37 кілограмів


50-річна Тетяна Лук'янова з Києва підкорила мережу історією свого перевтілення. За півтора року киянка схудла на 37 кілограмів, завдяки правильному харчуванню і невеликому фізичному навантаженню. До схуднення жінка важила 105 кілограмів.

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