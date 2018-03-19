Рада може завтра ухвалити проект про невизнання легітимності виборів в РФ

Верховна рада України може ухвалити проект постанови про невизнання легітимності виборів президента Російської Федерації (РФ) вже завтра. Про це сьогодні на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я передбачаю, що і закон про безпеку (органів державної влади) та постанову про так звані вибори президента Російської Федерації, ми розглянемо на цьому тижні і, можливо, навіть завтра", - сказав він.

Парубій зазначив, що буде рекомендувати нардепам включити до порядку денного сесії цей проект постанови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в особі міністра закордонних справ Павла Клімкіна передала главам дипломатичних відомств країн-членів ЄС список осіб, задіяних в організації і проведенні незаконних виборів президента РФ в Криму. Список включає 140 прізвищ.