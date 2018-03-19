Рада може завтра ухвалити проект про невизнання легітимності виборів в РФ

Парубій зазначив, що буде рекомендувати нардепам включити цей проект до порядку денного
Верховна рада України може ухвалити проект постанови про невизнання легітимності виборів президента Російської Федерації (РФ) вже завтра. Про це сьогодні на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я передбачаю, що і закон про безпеку (органів державної влади) та постанову про так звані вибори президента Російської Федерації, ми розглянемо на цьому тижні і, можливо, навіть завтра", - сказав він.
Парубій зазначив, що буде рекомендувати нардепам включити до порядку денного сесії цей проект постанови.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в особі міністра закордонних справ Павла Клімкіна передала главам дипломатичних відомств країн-членів ЄС список осіб, задіяних в організації і проведенні незаконних виборів президента РФ в Криму. Список включає 140 прізвищ.