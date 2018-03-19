Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за вибори в Криму

Президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту посилити санкції проти російської влади і осіб, причетних до організації та проведення так званих виборів в окупованому Росією Криму. Про це глава держави сказав у своїй заяві.

"Ми закликаємо міжнародних партнерів посилити санкційне тиск на Кремль. І не тільки за агресію проти України, але і за гібридну війну проти всієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії в самій Росії", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що потрібно посилити санкції не просто проти РФ в цілому, а й проти конкретних осіб, причетних до підготовки, організації та проведення президентських виборів в окупованому Криму.

"Ми повинні опрацювати перелік осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму і представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади", - підкреслив глава держави.

Порошенко також зазначив, що український Крим "оковах російської окупації перетворився на півострів несвободи і військову базу" і запевнив, що українська влада посилить роботу з відстоювання прав громадян, які нині проживають на півострові і по звільненню заручників.

"Ми посилимо наші зусилля, в тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій, для того, щоб покласти край брутальному порушенню окупаційною владою прав людини в Криму. Україна також продовжить боротьбу за визволення всіх без винятку українських політичних в'язнів, які перебувають за ґратами на півострові і в Росії", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив про те, що вибори президента Росії в Криму є порушенням міжнародного права.