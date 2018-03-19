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Росія почала масштабні сухопутні навчання вздовж кордону з Україною і в Криму

НовиниПолітика    19.03.2018 - 17:06
Фото: російський танк (mil.ru)
Фото: російський танк (mil.ru)

Навчання проводяться на 19 полігонах

Сьогодні, 19 березня Російська Федерація розпочала масштабні навчання на 19 полігонах, у тому числі в Криму та вздовж кордону з Україною. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу РФ.

Як повідомляється, навчання протиракетної оборони, артилерії і танкових підрозділів почалися також в Абхазії, Північній і Південній Осетії.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Південного військового округу приступили до виконання вогневих завдань у польових умовах. Бойова підготовка артилеристів організована на 19 полігонах військового округу, розташованих в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, на Ставропілля і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Інгушетії, Північної Осетії, Криму і Чечні, а також у місцях російських військових баз в Абхазії, Вірменії та Південної Осетії ", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням штабу округу, у навчаннях задіяні близько 8 тис. військовослужбовців та майже 1,5 тис. одиниць військової техніки, включаючи сучасні системи залпового вогню. Військовослужбовці також відпрацьовують "комбінований" спосіб перекидання до місця проведення навчань - як у складі колон, так і залізничним транспортом.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс (НАТО) восени 2018 року проведе в Європі навчання Trident Juncture, найбільші з часів холодної війни.

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Теги: Російська Федерація, учения, військові
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