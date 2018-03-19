Путін знову став президентом, підраховані 99% голосів

За результатами підрахунку 99,75% бюлетенів на виборах в Російській Федерації (РФ) нинішній президент - Володимир Путін набрав більше 76,67% голосів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На другому місці за кількістю набраних голосів - Павло Грудінін, у якого 11,79%, на третьому Володимир Жириновський - 5,66%. У Ксенії Собчак - 1,67%, а у Григорія Явлінського - 1,04%.

В ході виборів в Росії в місті Артем було зафіксовано вкидання бюлетенів. Відомо, що інцидент стався на ділянці 326 в місті Артем.

Незалежні спостерігачі також заявили про численні порушення на виборах президента Росії. Так, правозахисний рух "Голос" повідомив про такі порушення, як масове підвезення виборців, незаконна агітація, недопуск спостерігачів на ДВК, використання адміністративного ресурсу для підвищення явки.

Крім того, в Москві на ДВК №803 "з найближчого заводу" були привезені 486 осіб, а на ДВК №1761 міста Сергач Нижегородської області висить плакат, що закликає проголосувати за Володимира Путіна. Багатьох спостерігачів і членів комісій від кандидатів Ксенії Собчак, Павла Грудініна і Григорія Явлінського не пускали на ДВК, мотивуючи це, як правило, тим, що спостерігач від цього кандидата вже зареєстрований.

Повідомлялося, що ряд ДВК заманювали виборців безкоштовною їжею, ярмарком продуктів за зниженими цінами (зокрема, в Хабаровську або Хабаровському краї), талонами на знижку (наприклад, в Московському районі Любліно) або навіть здачею крові на онкологічні захворювання.

Відзначимо, що дата виборів збігається з 4-ю річницею анексії Росією Кримського півострова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з даними опитувань на виході з виборчих дільниць, Путін набирав 73,9% голосів виборців.

