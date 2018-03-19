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Итоги дня: 19 марта

НовостиПрочее    19.03.2018 - 18:32

Путин снова стал президентом

По результатам подсчета 99,75% бюллетеней на выборах в Российской Федерации (РФ) нынешний президент - Владимир Путин набрал больше 76,67 % голосов.  На втором месте по количеству набранных голосов - Павел Грудинин, у которого 11,79%, на третьем Владимир Жириновский - 5,66%. У Ксении Собчак - 1,67%, а у Григория Явлинского - 1,04%. Верховная рада Украины может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации. Также Порошенко призвал усилить санкции против России за выборы в Крыму
 

Россия начала масштабные сухопутные учения вдоль границы с Украиной и в Крыму

Сегодня, 19 марта Российская Федерация начала масштабные учения на 19 полигонах, в том числе в Крыму и вдоль границы с Украиной. Как сообщается, учения противоракетной обороны, артиллерии и танковых подразделений начались также в Абхазии, Северной и Южной Осетии.

 

Синоптик предупредила об осложнении погодных условий


В Украине снова ожидаются снегопады и метели. Завтра в Украину придет очередной циклон. Погодные условия усложнятся в большинстве областей.

 

В Cirque du Soleil во время шоу погиб акробат (видео 18+)

В США в Cirque du Soleil с высоты во время шоу упал акробат Янн Арно. От полученной травмы он скончался в больнице. Арно выполнял относительно несложный трюк на кольцах, но неожиданно он соскользнул и упал с высоты.

 

50-летняя киевлянка похудела на 37 килограммов

50-летняя Татьяна Лукьянова из Киева покорила сеть историей своего перевоплощения. За полтора года киевлянка похудела на 37 килограммов, благодаря правильному питанию и небольшой физической нагрузке. До похудения женщина весила 105 килограммов 

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