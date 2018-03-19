Итоги дня: 19 марта

Путин снова стал президентом



По результатам подсчета 99,75% бюллетеней на выборах в Российской Федерации (РФ) нынешний президент - Владимир Путин набрал больше 76,67 % голосов. На втором месте по количеству набранных голосов - Павел Грудинин, у которого 11,79%, на третьем Владимир Жириновский - 5,66%. У Ксении Собчак - 1,67%, а у Григория Явлинского - 1,04%. Верховная рада Украины может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации. Также Порошенко призвал усилить санкции против России за выборы в Крыму



Россия начала масштабные сухопутные учения вдоль границы с Украиной и в Крыму



Сегодня, 19 марта Российская Федерация начала масштабные учения на 19 полигонах, в том числе в Крыму и вдоль границы с Украиной. Как сообщается, учения противоракетной обороны, артиллерии и танковых подразделений начались также в Абхазии, Северной и Южной Осетии.

Синоптик предупредила об осложнении погодных условий



В Украине снова ожидаются снегопады и метели. Завтра в Украину придет очередной циклон. Погодные условия усложнятся в большинстве областей.

В Cirque du Soleil во время шоу погиб акробат (видео 18+)



В США в Cirque du Soleil с высоты во время шоу упал акробат Янн Арно. От полученной травмы он скончался в больнице. Арно выполнял относительно несложный трюк на кольцах, но неожиданно он соскользнул и упал с высоты.

50-летняя киевлянка похудела на 37 килограммов



50-летняя Татьяна Лукьянова из Киева покорила сеть историей своего перевоплощения. За полтора года киевлянка похудела на 37 килограммов, благодаря правильному питанию и небольшой физической нагрузке. До похудения женщина весила 105 килограммов