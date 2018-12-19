Підсумки дня: 19 грудня

Україна знову відправить військові кораблі через Керченську протоку, - Турчинов

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов розповів про те, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ВВС news Україна". Турчинов розповів, що Україна пропонує міжнародним партнерам взяти участь у проході з українських чорноморських портів в українські порти на Азовському узбережжі.

"Ми пропонуємо нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських чорноморських портів в українські порти на Азовському узбережжі. Будемо запрошувати представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, щоб вони були присутні на наших кораблях, для того, щоб довести всьому світу, що Україна і її моряки не порушують ніяких законів і міжнародних правил", - заявив Турчинов.



Трамп заявив про перемогу над "Ісламською державою" в Сирії

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США Дональд Трамп заявив, що США розгромили сили угруповання "Ісламська держава" в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

Також повідомляється, що Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з "Ісламською державою".

В Одесу прибув корабель НАТО

Фото: HMS Echo (H87) (facebook.com/Andrii Klymenko)

Розвідувальний корабель Королівського флоту Британії HMS Echo (H87) сьогодні вранці, 19 грудня, прибув в Україну. Приблизно о 10:30 корабель пришвартувався біля причалу Одеського морського порту.

HMS Echo (H87) - багатоцільовий гідрографічний корабель океанського типу, один з двох цього проекту у складі Королівського флоту БританіїГоловне призначення корабля - проведення дослідних гідрографічних або геодезичних операцій та підтримка амфібійних операцій.

Митрополит Симеон розповів про погрози від УПЦ МП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Митрополит Симеон (Шостацький) розповів про потік жовчі з боку священнослужителів, які накинулися на нього з-за того, що він перейшов з Московського патріархату в Православну церкву України.

Він зазначив, що підтримує відносини з усіма архієреями. А Варсонофій, владико, якого УПЦ МП призначила на місце Симеона є нашим земляком. За словами Симеона, Варсонофія часто запрошували в Україну, тому і призначили сюди. Він також розповів про те, що зараз з Варсонофієм не розмовляв. Але з часом вони будуть спілкуватися.

"Що стосується інших, я отримав дуже гарні привітання від інших владик. Наприклад: "Юда, тебе чекає гілка", – розповів Симеон. За його словами , стільки зла, жовчі і ненависті він ще ніколи не бачив. І все це надійшло з боку архієреїв, священиків та вірних Московського патріархату.

Меган Маркл довела Кейт Міддлтон до сліз: герцогині не зійшлися характерами

Фото: Кейт Міддлтон і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Члени британської королівської родини Кейт Міддлтон і Меган Маркл так і не змогли знайти спільну мову і ледь переносять одна одну. Про це повідомляють британські ЗМІ, йдеться в сюжеті ТСН.

Наближені до королівської сім'ї відзначають, що герцогині нібито не можуть налагодити відносини з-за занадто різних характерів. Наголошується, що у герцогині Сассекської дуже непростий характер. Дружина принца Гаррі занадто вимоглива і перед своїм весіллям навіть довела Кейт до сліз. Це сталося під час примірки сукні для дочки Міддлтон Шарлотти.

Напружені відносини між Меган і Кейт відобразилися і на їхніх чоловіках, братах Гаррі та Вільямі. Вони стали набагато прохолодніше один до одного, ніж раніше. Хоча деякі припускають, що стався розлад як раз таки між братами, з-за чого погіршилися відносини між їх дружинами.