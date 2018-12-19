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Україна знову відправить військові кораблі через Керченську протоку, - Турчинов

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 15:17
Україна знову відправить військові кораблі через Керченську протоку, - Турчинов
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Україна пропонує міжнародним партнерам взяти участь у проході кораблів

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов розповів про те, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ВВС news Україна".

Турчинов розповів, що Україна пропонує міжнародним партнерам взяти участь у проході з українських чорноморських портів в українські порти на Азовському узбережжі.

"Ми пропонуємо нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських чорноморських портів в українські порти на Азовському узбережжі. Будемо запрошувати представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, щоб вони були присутні на наших кораблях, для того, щоб довести всьому світу, що Україна і її моряки не порушують ніяких законів і міжнародних правил", - заявив Турчинов.

Проте він зазначив, що зазначена ініціатива поки не отримала відповіді.

"Поки така наша ініціатива не отримала відповіді. Але я сподіваюся, що під час наступного проходу українських військових кораблів через Керченську протоку вони хоча б відправлять до нас своїх спостерігачів", - сказав він.

Секретар РНБО вважає, що було б логічно, щоб в Азовському морі на допомогу Україні з'явилися кораблі НАТО.

Нагадаємо, сьогодні розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87) прибув в Україну.

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