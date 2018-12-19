Итоги дня: 19 декабря

Украина снова отправит военные корабли через Керченский пролив, - Турчинов

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов рассказал о том, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС news Украина". Турчинов рассказал, что Украина предлагает международным партнерам принять участие в проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье.

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил", - заявил Турчинов.

Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

Также сообщается, что Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы "Исламским государством".

В Одессу прибыл корабль НАТО

Фото: HMS Echo (H87) (facebook.com/Andrii Klymenko)

Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) сегодня утром, 19 декабря, прибыл в Украину. Сообщается, что примерно в 10:30 он пришвартовался у причала Одесского морского порта.

HMS Echo (H87) - многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании. Главное назначение корабля - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций и поддержка амфибийных операций.

Митрополит Симеон рассказал об угрозах от УПЦ МП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Митрополит Симеон (Шостацкий) рассказал о потоке желчи со стороны священнослужителей, которые набросились на него из-за того, что он перешел из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Он отметил, что поддерживает отношения со всеми архиереями. А Варсонофий, владыка, которого УПЦ МП назначила на место Симеона является нашим земляком. По словам Симеона, Варсонофия часто приглашали в Украину, поэтому и назначили сюда. Он также рассказал о том, что сейчас с Варсонофием не разговаривал. Но со временем они будут общаться.

"Что касается других, я получил очень хорошие поздравления от других владык. Например: "Иуда, тебя ждет ветка", – рассказал Симеон. По его словам , столько зла, желчи и ненависти он еще никогда не видел. И все это поступило со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата.

Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез: герцогини не сошлись характерами

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Члены британской королевской семьи Кейт Миддлтон и Меган Маркл так и не смогли найти общий язык и едва переносят общество друг друга. Приближенные к королевской семье отмечают, что герцогини якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров.

Отмечается, что у герцогини Сассекской очень непростой характер. Жена принца Гарри слишком требовательна и перед своей свадьбой даже довела Кейт до слез. Это произошло во время примерки платья для дочери Миддлтон Шарлотты.

Напряженные отношения между Меган и Кейт отобразились и на их мужьях, братьях Гарри и Уильяме. Они стали намного прохладнее друг к другу, чем раньше. Хотя некоторые предполагают, что разлад произошел как раз таки между братьями, из-за чего ухудшились отношения и между их супругами.