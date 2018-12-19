ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії

Новини » Політика    19.12.2018 - 17:35
Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців

Президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg з посиланням на офіційного представника у Вашингтоні.

Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Також Трамп писав у Twitter, що США розгромили сили угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

"Ми перемогли ІГ в Сирії, і це єдина причина, чому (США, - ред.) знаходяться там під час президентства Трампа", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість повного виведення своїх військ з Сирії. США вважають, що їх місія з повернення територій, захоплених раніше бойовиками "Ісламської Держави" наближається до кінця.

Відзначимо, 14 грудня курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" останній контрольований ними місто в Сирії. Повідомлялося, що сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий оплот, утримуваний терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.

Трамп заявив про перемогу над "Ісламською державою" в Сирії Туреччина стягує бронетехніку на кордон із Сирією
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся