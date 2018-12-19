Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців

Президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg з посиланням на офіційного представника у Вашингтоні.

Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Також Трамп писав у Twitter, що США розгромили сили угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

"Ми перемогли ІГ в Сирії, і це єдина причина, чому (США, - ред.) знаходяться там під час президентства Трампа", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість повного виведення своїх військ з Сирії. США вважають, що їх місія з повернення територій, захоплених раніше бойовиками "Ісламської Держави" наближається до кінця.

Відзначимо, 14 грудня курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" останній контрольований ними місто в Сирії. Повідомлялося, що сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий оплот, утримуваний терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.