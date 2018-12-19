В Одесу прибув корабель НАТО

Фото: HMS Echo (H87) (facebook.com/Andrii Klymenko)

Корабель-розвідник ВМС Великобританії пришвартувався біля причалу Одеського морського порту

Розвідувальний корабель Королівського флоту Британії HMS Echo (H87) сьогодні вранці, 19 грудня, прибув в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного редактора ресурсу BlackSeaNews Андрія Клименка на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що приблизно в 10:30 19 грудня розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87) пришвартувався біля причалу Одеського морського порту.

HMS Echo (H87) - багатоцільовий гідрографічний корабель океанського типу, один з двох цього проекту у складі Королівського флоту Британії. Це перші кораблі британського флоту, оснащені азимутальными двигунами, що надає їм дуже точну керованість і маневреність на низьких швидкостях до самостійної швартування без залучення буксирів. Головне призначення корабля - проведення дослідних гідрографічних або геодезичних операцій та підтримка амфібійних операцій.

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)

Нагадаємо, 17 грудня розвідувальний корабель британського Королівського Військово-морського флоту HMS Echo (H87) увійшов через протоку Босфор у Чорне море.

Раніше повідомлялося, що Великобританія в 2019 році розмістить в Україні додаткові війська і направить багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великобританії Echo.

За словами державного секретаря з питань оборони Британії Гевіна Вільямсона, в 2019 році до Чорноморського регіону буде спрямований британський корабель HMS Echo в рамках раніше досягнутих домовленостей по розширенню програми військової підготовки, яка надається Великобританією.