Трамп заявив про перемогу над "Ісламською державою" в Сирії

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп додав, що американські військові знаходяться в Сирії тільки заради цієї мети

Президент США Дональд Трамп заявив, що США розгромили сили угруповання "Ісламська держава" в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

"Ми перемогли ІД в Сирії, і це єдина причина, чому (США, - ред.) знаходяться там під час президентства Трампа", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість повного виведення своїх військ з Сирії. США вважають, що їх місія з повернення територій, захоплених раніше бойовиками "Ісламської Держави" наближається до кінця.

Нагадаємо, в прикордонну турецьку провінцію Газіантеп прибула колона бронетранспортерів і військових автомобілів. Військова техніка, перекинута на кордон з різних військових частин Туреччини, з дотриманням посилених заходів безпеки виїхала в бік Хатая.

Відзначимо, 14 грудня курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" останнє контрольоване ними місто в Сирії.

Повідомлялося, що сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий оплот, утримуваний терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.