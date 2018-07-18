У Києві затвердили проект будівництва метро на Виноградар

На новій ділянці лінії метро буде дві станції - "Мостицька" та "Проспект Правди"

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проект будівництва ділянки метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає прес-служба адміністрації.

За словами Давтяна, розпорядження КМДА ухвалено 11 липня 2018 року. Проект будівництва метро на Виноградар готувався не один місяць.

"Ми багато разів чули: знову затримується оголошення. Чули сумніви від людей. Але будівництво метро (а це масштабний проект) вимагає не лише детального аналізу, але й ґрунтовної підготовки. Саме тому проект готувався не один місяць, а наступні оголошення - про тендери, тощо - будуть здійснюватися лише після детальної попередньої роботи", - підкреслив Давтян.

Як зазначив заступник голови КМДА, на новій ділянці лінії метро буде дві станції - "Мостицька" та "Проспект Правди". Також лінія ділянку вилочного відгалуження у бік станції "Виноградар".

Завдяки цьому пропускна здатність цієї ділянки метро становитиме 40 пар поїздів на годину.

Планується, що будівельні роботи мають триватим 36 місяців, а вартість їх оцінюється у 6,3 млрд гривень. Проект будівництва реалізують коштом місцевого бюджету.

Нагадаємо, у травні 2018 року у КМДА заявили, що будівництво нової гілки метро на Троєщину може початися в 2018 році.