Конгресмени закликали Трампа протистояти агресії РФ в Україні

Конгресменів непокоїть "підлегла поведінка Трампа по відношенню до президента Путіна"

Конгресмени, які очолюють групу підтримки України в Конгресі США закликали президента США Дональда Трампа протистояти агресії РФ в Україні. Про це йдеться в спільній заяві за авторства конгресменів від Демократичної партії Марсі Каптур та Сенді Левіна, а також конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, повідомляє Голос Америки.

Так, до оголошення спільної заяви конгресменів спонукала спільна прес-конференція президента США Дональда Трампа та президента Росії Путіна в Гельсінкі.

"Нас, як співголів двопартійної групи підтримки України, глибоко непокоїть підлегла поведінка президента по відношенню до президента Путіна, - йдеться в заяві.

"Незаконне вторгнення Росії до України є нападом на мир та безпеку Європи, що спричинив смерті тисяч українців і змусив мільйони полишити свої домівки", - наголосили конгресмени.

Вони також привернули увагу до атак Росії спрямованих проти суверенітету України.

"Нас також непокоїть напад уряду Росії на український суверенітет, включаючи кібератаки на установи, агресію на Донбасі та незаконну окупацію Криму", - заявили конгресмени.

Як раніше писало РБК-Україна, в понеділок, 16 липня, в Гельсінкі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Трамп і Путін говорили про американських виборах, в взаєминах двох країн і про Україну.

Додамо, що у США розглядають можливість введення нових санкції проти Росії.